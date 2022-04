GdS – Lobotka ha in mano il centrocampo, nonostante i problemi degli altri. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul centrocampo del Napoli. Secondo il quotidiano Stanislav Lobotka ha conquistato Spalletti, ha preso per mano il Napoli e gli ha dato un volto nuovo. È evidente la crescita che ha avuto nell’ultimo anno sotto la guida del tecnico toscano, il quale ormai lo considera quasi imprescindibile per il suo centrocampo. Esce palla al piede, sguizza dalla mischia e individua spazi per la ripartenza: nessuno riesce a tenere le redini della squadra come lui. Eppure, un problema a centrocampo c’è: non sono nelle condizioni ideali Fabian Ruiz e Zielinski, ma neppure Anguissa. Da Bergamo, però, il Napoli non è tornato soltanto con tre punti pesantissimi, ma consapevole di aver mostrato una nuova versione di se stesso.