Di Gennaro: “Insigne al Napoli un caso, pochi calciatori come lui”

L’opinionista RAI Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato del Napoli e di Lorenzo Insigne:

“Insigne al Napoli è stato un caso, sono pochi i giocatori come lui. Se vogliamo mettere un tetto agli stranieri io sono d’accordo, devono arrivare quelli che fanno il salto di qualità. Campionato mediocre? Per me è bello, mi piace. Juventus? Gli acquisti di gennaio hanno garantito qualcosa di diverso. Può succedere di tutto, Atalanta-Napoli è gara difficile ma nell’emergenza Spalletti tira fuori qualcosa in più con esperienza e capacità. Sarà una gara divertente, entrambe hanno una proposta molto valida. La Juve certamente deve fare qualcosa di più se vuole vincere, anche l’Inter dal punto di vista del gioco ha fatto meglio”.