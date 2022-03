Chiacchio: “Ci può stare il deferimento, ma nessun 3-0 a tavolino”

L’avvocato Edoardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del deferimento della FIGC al Napoli in merito alla partita contro la Juventus:

“Ci può stare il deferimento, ma non deve comportare grandi patemi. I precedenti giurisprudenziali hanno sempre caratterizzato questa vicenda, ricordiamo Torino-Lazio dello scorso anno quando giocò Immobile che era considerato positivo. Lotito fu inibito, alla Lazio andò una sanzione economica, i dottori furono inibiti ma la classifica restò la stessa. Non ci sarà nessun 3-0 a tavolino per la Juventus”.