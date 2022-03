Ventura: “L’assenza di Osimhen peserà, nessuno può sostituirlo”

L’ex allenatore, tra le altre, di Napoli e nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla lotta Scudetto e ad Atalanta-Napoli:

“In caso di non vittoria a Torino per l’Inter diventerebbe difficile ambire. In parte lo stesso discorso vale anche per il Napoli a Bergamo. Ma se il Napoli dovesse centrare partita e risultato diventerebbe l’antagonista principe e si giocherebbe lo Scudetto fino alla fine. Problema assenze per il Napoli? In questo momento ciò che conta, al di là della qualità dei singoli, è la perdita di Osimhen, nessuno lo può sostituire. Però, al di là di questo, ora conta soprattutto la convinzione e la consapevolezza di ciò che sei e di ciò che si può fare. Alla fine bastava che non perdesse la partita contro il Milan e la classifica sarebbe stata ancora più stimolante. Chiaramente poi è il campo a parlare, vincere a Bergamo non è facile anche se non è più l’Atalanta di 6 mesi”.