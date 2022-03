Italia, la probabile formazione per la sfida contro la Turchia: spazio ai giovani

Dopo la dura eliminazione dai play-off Mondiali, l’Italia torna in campo questa sera per sfidare la Turchia, anch’essa eliminata contro il Portogallo.

Il CT Roberto Mancini lascerà spazio ai più giovani e a chi ha giocato di meno, vista anche l’assenza di tanti altri calciatori che sono tornati già nei ritiri dei propri club.

In attacco, spazio a Zaniolo, Scamacca e Raspadori dall’inizio, con Joao Pedro in panchina. In difesa partiranno De Sciglio e Biraghi sulle fasce mentre torna Giorgio Chiellini al centro. A centrocampo, dentro Tonali, Cristante e Pessina.

PROBABILE FORMAZIONE

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.