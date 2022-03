La SSC Napoli, dopo la sosta per le Nazionali, è tornata in campo al centro sportivo di Castel Volturno, per preparare l’importante trasferta con l’Atalanta. Spalletti potrà contare sulla maggior parte dei calciatori, con solo pochi partenopei in giro per il mondo. Il match di domenica sarà fondamentale per l’ultima parte di stagione che si preannuncia piena di colpi di scena. Dal comunicato ufficiale pubblicato dal club qui di seguito, si apprendono anche aggiornamenti sulle condizioni di Politano, Insigne ed Anguissa. Di seguito tutti i dettagli:

“Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con esercizi in palestra. Successivamente sul campo 1 il gruppo ha svolto lavoro tecnico e lavoro di potenza atletica. Di seguito seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Meret, Ounas e Petagna hanno svolto terapia e palestra. Anguissa ha fatto terapia, allenamento personalizzato sul campo e palestra. Politano ha fatto parte di seduta col gruppo e parte differenziato. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo”.