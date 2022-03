Tartaro a Ilsognodelcuore.com: “Osimhen potrebbe togliere la maschera, ma non vuole”

Il chirurgo che ha operato Osimhen, Gianpaolo Tartaro, ha parlato a Ilsognodelcuore.com sulla guarigione del nigeriano.

Quest’ultimo ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’attaccante: “Osimhen è guarito in tempi record. Potrebbe già togliere la mascherina ma per una questione di scaramanzia o di fattore psicologica attualmente preferisce portarla ancora: il suo recupero ad ogni modo è ad oggi qualcosa di incredibile per i tempi in cui è avvenuto”. Il prof Tartato ha dunque fatto capire che per ora, dunque, non c’è la minima intenzione dell’ex Lille di privarsi di quella che è diventata la sua maschera permanente dopo il rientro a Dall’Ara di Bologna.