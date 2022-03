Uruguay – Si ferma Olivera: il terzino del Getafe non ci sarà con il Cile

Mathias Olivera, ufficiosamente nuovo terzino del Napoli per la prossima stagione, si è fermato in Nazionale.

La notizia è stata riportata dall‘Associazione Uruguaiana di Calcio(AUF), secondo cui il calciatore del Getafe avrebbe accusato un problema al muscolo gemello e dunque nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio appena accorso a quello che dunque sarà il primo acquisto della sessione estiva 2022. I prossimi giorni aiuteranno a capire quale sarà l’entità degli infortuni, ma le notizie non dovrebbero essere tragiche. Si aspettano dunque riscontri dallo staff medico del suo attuale club in Spagna.