Roma – Il Napoli ricomincia da Bergamo la sua lotta scudetto

Il Napoli domenica volerà a Bergamo per la 31esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono secondi a tre punti dalla capolista Milan. Nulla ancora deciso e la lotta scudetto è più avvincente che mai. Una spera in un mossa sbagliata dell’altra. hanno un obiettivo in comune, però, fare più punti possibili. Una davanti, altre tre indietro. Il Milan comanda la classifica della Serie A ma chi lo insegue ha tutte le chance per potersi aggiudicare lo scudetto.

Atalanta-Napoli (domenica 3 aprile ore 15:00) sarà più decisiva che mai. “Sicuramente le partite che verranno dopo non saranno facili (Fiorentina e Roma al Maradona) ma è inutile pensare al domani se non si fanno punti nel presente” si legge su Il Roma.