CdS – Napoli, Giuntoli apre il dialogo con il Sassuolo. Nel mirino due giocatori

Il Napoli è alla ricerca di giocatori che possano rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione calcistica. Ci sono due nomi sul taccuino di Giuntoli. Si tratta di Domenico Berardi e Hamed Taore.

Il Ds vorrebbe portare Berardi in azzurro per le sue qualità e caratteristiche da mancino. Al momento sembrano non esserci le condizioni, ma la dirigenza partenopea parlerà con il Sassuolo per trovare un punto di incontro. Se non dovesse esserci un accordo il Napoli punterebbe a Traore. Lo riporta Il Corriere dello Sport.