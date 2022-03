Quest’oggi, Renzo Ulivieri, allenatore di calcio e presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la mancata qualificazione dell’Italia di Mancini ai mondiali in Qatar 2022. Queste sono state le parole di Ulivieri:

“Il calcio è gioia ma è anche altre cose. Dopo il 2006 volevamo diventare tutti spagnoli e abbiamo intrapreso a praticare quel calcio che adesso anche la Spagna sta dismettendo. Noi dobbiamo ricordarci di essere italiani, l’attacco in verticale deve essere una nostra prerogativa. Dagli spagnoli si cerca di prendere il palleggio però dobbiamo anche essere tedeschi e italiani. Saremo bravi quando riusciremo a prendere le cose migliori da ogni parte, è l’obiettivo nostro, essere meticci, e lo stiamo facendo.

Come Aiac abbiamo sempre sostenuto Gravina e continueremo a farlo. La nostra storia è fatta di insuccessi dopo i successi. Non tutto è da buttare. Se si persegue quel processo tattico che tutti auspichiamo prendendo il meglio dagli altri allora ritorneremo grandi in tempo brevi”.