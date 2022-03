Renica: “La vittoria dell’Europeo ha fatto mettere la polvere sotto al tappeto ad un sistema pieno di problemi!”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, tramite il proprio profilo Facebook ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia:

“Purtroppo la vittoria all’Europeo per la nazionale è servita solo a mettere “la polvere sotto al tappeto”. I problemi strutturali rimangono, visitando i settori giovanili professionistici ti rendi conto perché non escono più i Del Piero, i Totti, i Baggio, perché? Semplice, ai presidenti delle prime squadre a parte qualche eccezione (Sassuolo e Atalanta) non gliene frega nulla del settore giovanile, investono poco o nulla e di conseguenza strutture inadeguate, metodologie sbagliate, valori inesistenti e eccesso di stranieri che costano meno e fanno fare più affari a discapito dei nostri e promettenti giovani, che vengono penalizzati da questo sistema schifoso. E poi questo vale anche per le categorie professionistiche inferiori che dovrebbero puntare tutte sul settore giovanile per abbattere i costi ed invece inspiegabilmente se ne fregano. Competenza e passione sono le medicine, ma ho perso la speranza e quindi il nostro declino e inarrestabile. Peccato perché i nostri giovani sono forti e meriterebbero fiducia”.