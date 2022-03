Mancini, parla la madre: “Fossi stata mio figlio avrei convocato Balotelli! Jorginho ce l’ha un po’ sulla coscienza e Donnarumma…”

A margine dell’eliminazione dell’Italia dalle qualificazioni per il Mondiale, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio 1 anche la madre del commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini, che si è espressa così:

“Ieri poteva andare meglio, ma il calcio è questo, una volta le cose vanno bene, un’altra male. Abbiamo tenuto in mano la partita ma l’attacco non è stato un granché. Questa è la più grande delusione di Roberto? Sì, perché ha sempre fatto bene. L’ho sentito stamattina, l’umore era quello che era, non se lo aspettava. Purtroppo errori come quello di Jorginho ci sono costati, non voglio mettere il dito nella piaga perché di certo il ragazzo non l’ha fatto apposta, ma se sbagli tre rigori…”. La signora Marianna chiude con un suo parere: “Roberto non ha ovviamente bisogno di consigli. Detto ciò, per quanto mi riguarda avrei chiamato anche Balotelli, perché ha forza fisica incredibile e davanti alla porta non lo ferma nessuno. La Macedonia ha tirato una sola volta, forse Donnarumma avrebbe potuto fare meglio, ma ora è inutile parlarne. Questo gruppo non ha perso la magia dell’Europeo ma forse qualcuno aveva paura di sbagliare. Chi ha festeggiato di più ieri? Gli inglesi”.