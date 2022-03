Cm.com – Anche il Napoli segue Kvaratskhelia: addio già scritto, valutazione e dettagli

Khvicha Kvaratskhelia, promettente esterno georgiano di 21 anni, è pronto a lasciare il Rubin Kazan e per molti club, anche italiani, potrebbe rappresentare un occasione. L’addio è questione di giorni, ma fino al termine della stagione il calciatore giocherà nella Dinamo Batumi, poichè la Fifa per il momento ha sospeso i contratti di giocatori e allenatori stranieri impegnati in Russia e Ucraina.

Oltre il Milan, secondo quanto scrive Calciomercato.com Kvaratskhelia è anche un obiettivo del Napoli, che sta cercando un sostituto di Lorenzo Insigne. Tuttavia, l’eventuale operazione non sarà semplice, in quanto si partirà da una base di 15 milioni di euro, e perchè ci sarà da battere la concorrenza di club esteri come il Tottenham.