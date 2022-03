Repubblica – Infortunio Di Lorenzo: previsto confronto con il prof. Mariani

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Di Lorenzo.

A seguito dell’infortunio rimediato contro l’Udinese, il terzino destro sarà costretto a saltare l’appuntamento con la Nazionale e non sarà disponibile per le prossime di campionato della squadra azzurra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, nell’arco di 48h dovrebbe esserci un confronto con il prof. Mariani per comprendere al meglio le condizioni del giocatore.

Solo dopo il dialogo si avranno dei chiarimenti in merito ai tempi di recupero, nella speranza che non si debba ricorrere ad un intervento chirurgico. In quel caso, si parlerebbe di stagione finita per Di Lorenzo.