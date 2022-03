L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli e sulle assenze all’interno del gruppo squadra, dovute alle convocazioni nelle diverse Nazionali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la squadra di Spalletti dovrebbe riprendere ad allenarsi mercoledì. Il gruppo farà a meno di Insigne, Politano, Elmas, Koulibaly, Lozano, Ospina, Lobotka, Osimhen e Rrahmani.

Per non parlare degli assenti per infortunio: Di Lorenzo e Anguissa.