Il Mattino: “Determinante il cambio Fabiàn-Mertens nella ripresa”

Dries Mertens ha spaccato la partita in due nel secondo tempo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il cambio Fabiàn-Mertens avrebbe fatto la fortuna del Napoli: “La scelta di togliere Fabian per far entrare Ciro, infatti, è stata determinante. Con il suo ingresso sul terreno di gioco Dries ha risvegliato i compagni, illuminato i cuori, rasserenato gli animi. E poco importa che per portare a casa la vittoria il prezzo da pagare sia dovuto essere altissimo.

Con l’Atalanta non ci saranno Victor e Rrahmani ma finché c’ è Mertens c’ è speranza…”. Dries Mertens ha avuto il merito di cambiare le sorti, dunque, di una partita monotona e alquanto deludente degli azzurri nella prima parte di gara.

A Bergamo, in un vero big match, toccherà proprio a Dries a causa dell’indisponibilità causa squalifica di Victor Osimhen.