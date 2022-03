CorrSport – Mertens cambia le carte in tavola: il giudizio del quotidiano

Dries Mertens ha cambiato il volto del match.

Il belga ha scosso l’ambiente con una grande prestazione nel secondo. Ecco il giudizio, ad esempio, espresso stamane sulle prime pagine de Il Corriere dello Sport – Voto 6,5: ” È di impatto, ed è ciò che serve al Napoli, per uscire dagli equivoci ed entrare nelle linee”. L’attaccante del Napoli ha dimostrato al Napoli, non a se stesso, che la sua personalità è ancora importantissima per puntare ad un sogno chiamato scudetto, che è distante ancora 24 punti dal traguardo e che si trova nella testa e nell’anima di tutti i tifosi azzurri che hanno fatto gran bella figura sugli spalti nel giorno di Napoli-Udinese.

L’impatto di Dries è stato fenomenale.