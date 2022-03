Ounas e Lozano titolari al posto di Politano e Insigne, i motivi

Come preannunciato da giorni, anche La Repubblica conferma che Lorenzo Insigne e Matteo Politano dovrebbero partire dalla panchina. Al posto del capitano, inizialmente fuori perchè si è allenato poco in settimana, ci sarà Hirving Lozano, al rientro da titolare dopo più di due mesi, in quello che può sembrare l’assaggio del Napoli della prossima stagione. Il posto di Politano, invece, sarà preso da Adam Ounas, entrato molto bene nelle ultime due gare contro Lazio e Milan e capace di saltare l’avversario nell’uno contro uno e creare spesso pericoli ai difensori.