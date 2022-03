Il Mattino – Verona vera bestia nera del Napoli: solo due punti nelle ultime tre

Il Verona è una vera propria bestia del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che si è soffermata sugli ultimi risultati tra le due compagini che raccontano di soli due punti negli ultimi tre match. La speranza del Napoli, per la gara di oggi, è totalmente diversa: “Adesso, però, la speranza è che la storia non si ripeta, anche perché vincere a Verona vorrebbe dire superare una delle trasferte più insidiose da qui alla fine del campionato. Lo sa bene anche Spalletti che ha preparato la gara in ogni suo minimo particolare. D’ altra parte il conto con il Verona è ancora in sospeso: il bilancio è fin qui tutto dalla parte della squadra di Tudor, ma basterebbe un successo oggi per invertire il trend e rilanciare il Napoli”.

Il Napoli non può compiere altri passi falsi.