Il Mattino: “I medici hanno spiegato a Osimhen che è completamente guarito”

I medici hanno spiegato a Osimhen che è completamente guarito.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui non sarebbe necessario portare una maschera in volta per proteggersi dagli avversari: “E l’ha rotta. Venerdì sera gli è arrivata quella nuova, leggermente più stretta rispetto a quella mandata in frantumi. Il professore Gianpaolo Tartaro e i medici azzurri hanno spiegato a Osimhen che ormai è completamente guarito e che può anche fare a meno della maschera protettiva. Ma l’ attaccante non vuole saperne: ha rifiutato e ha ribadito che non intende togliersela”. Osimhen non vuole saperne e non vuole rischiare altri infortuni che potrebbero compromettere la fine della stagione.