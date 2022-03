Oltre a Juventus e Napoli, da ormai un biennio sulle sue tracce, anche la Lazio ha messo nel mirino Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano quest’anno sta giocando in Francia, all’ Olympique Lyonnais che ha un diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla qualificazione in Europa della compagine di Peter Bosz. Se non dovesse accadere, ritornerà al Chelsea e sarà messo sul mercato. Sarà la Lazio la sua nuova squadra, visiti i buoni rapporti con Sarri?