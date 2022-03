L’edizione odierna di Tuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti in casa Verona sulla formazione che domani affronterà il Napoli al Bentegodi. Non sarà della partita Lazovic, alle prese con un fastidio muscolare: al suo posto dovrebbe esserci Depaoli, ma occhio anche a Frabotta che è rientrato e scalpita. C’è da valutare anche Barak (clicca qui per saperne di più), con Tudor che farà di tutto per averlo a disposizione.