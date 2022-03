UFFICIALE – Verona-Napoli, i convocati di Spalletti: la scelta su Insigne e Juan Jesus

La SSC Napoli ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta di Verona. Presenti Insigne e Juan Jesus, ancora out Tuanzebe, Malcuit e, come praticamente già annunciato, fuori anche Alex Meret per il problema alla schiena. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Ospina, Marfella, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.