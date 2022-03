È ripresa oggi, mercoledì 9 marzo, la preparazione del Verona al prossimo impegno di campionato, in programma domenica 13 marzo, contro il Napoli, allo stadio Bentegodi (ore 15). Di seguito le attività svolte in mattinata: forza in palestra, esercizi tecnici, possessi-palla e partita a campo ridotto. Domani, giovedì 10 marzo, nuova seduta di allenamento – in mattinata – a porte chiuse.

Fonte: Sito ufficiale Hellas Verona