Il giornalista Raffaele Auriemma è stato protagonista di un piccolo intervento a TeleClubItalia per delineare possibili soluzioni utili al Napoli:

“Non insistete sul cambio modulo, non è la mossa giusta, basterebbe cambiare chi sta giocando al di sotto delle proprie possibilità. Mi viene in mente Politano ma anche Ruiz. Inoltre mancano i gol di Mertens anche se non è detto che regga 90 minuti, domenica però c’è stato un blackout generale”.