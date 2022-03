L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha rivolto l’attenzione al momento degli azzurri, attraverso un’intervista a TMW Radio ha dichiarato:

“Il Napoli non ha forza mentale perchè non riesce a portare a casa il risultato pur giocando male, indipendentemente dal palmares in campo ci vogliono calciatori esperti. Insigne? Fortissimo, nessuno al suo livello in quel ruolo e questo fa capire tutta la difficoltà nel sostituirlo”.