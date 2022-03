Napoli, l’agente di Di Lorenzo: “Stanchezza? Non si ferma mai”

L’agente del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Così Mario Giuffredi ha evidenziato tutte le perplessità che ruotano intorno alla squadra:

“I ragazzi sono ancora delusi per la partita di domenica ma continuano a credere allo scudetto, ci sono diversi punti a disposizione anche se un occhio va alla Juventus che è alle spalle. Il Verona però è davvero in forma e gioca benissimo a calcio, l’ambiente gialloblu vive di questo entusiasmo. Sento in continuazione che Di Lorenzo e Politano danno segni di stanchezza e mi viene da rispondere che, soprattutto il terzino, non si è mai fermato. Si gioca troppo, ci vorrebbero massimo 30-35 partite per rendere al massimo”.