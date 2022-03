Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul momento degli azzurri, reduci dal pesante K.O. contro il Milan: “Il Napoli non deve pensare di aver perso ogni possibilità di vincere il campionato con la sconfitta di domenica, ci sono ancora 30 punti a disposizione. Ora tutto passa dal match di domenica con il Verona: il Napoli ha sempre dimostrato di sapersi riprendere e lo farà anche al Bentegodi. L’ultima prestazione non mi è piaciuta, il rigore su Osimhen andava dato, ma magari avremmo perso ugualmente. Si vede che la rosa di Spalletti non ha dimestichezza con la vittoria, i giocatori a livello di club non hanno vinto tanto. Ciò che può fare la differenza è la fame di vincere qualcosa di grande”.