Verona-Napoli, biglietti per il settore ospiti in vendita fino a sabato

Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti, denominato ‘Curva Nord superiore‘, di Verona-Napoli fino a sabato 12 marzo alle ore 19:00 ad un prezzo di 25 euro, compreso di prevendita.

Come da Determina n. 8 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 01/03/2022 l’acquisto dei biglietti per i residenti in Regione Campania è limitato al solo settore ospiti con obbligo di tessera di fidelizzazione della Società S.S.C. Napoli.

Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 ( introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo che l’indirizzo dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste è striscioni@hellasverona.it entro i termini fissati riportati nel link seguente: https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso nella sezionene PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.

MODALITÀ DI ACCESSO

– Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso di Green Pass “Rafforzato”.

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

– 15 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino (sino alla data fissata per la seconda dose)

– Con due vaccinazioni entro i sei mesi precedenti

– Con l’avvenuta vaccinazione completa (terza dose);

– Con la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti;

VERIFICA VALIDITÀ GREEN PASS

– È indispensabile aver ottenuto e poter esibire il QR Code, unico rilevatore funzionale alla verifica della validità del Green Pass con app ministeriale.

Non saranno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto e QR code del green pass.

COME ARRIVARE ALLO STADIO

– IN AUTO: Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.

– IN AUTOBUS: Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi.

– IN TRENO: Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2.

– IN AEREO: Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a Km 11.

I cancelli dello stadio apriranno indicativamente due ore prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni. I cancelli d’ingresso riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti)

In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a prendere visione in modo particolare del regolamento d’uso dello stadio e delle altre procedure al link seguente https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi