Insigne e Politano deludono, possibile panchina a Verona

Lorenzo Insigne e Matteo Politano sembrano essere quelli più in difficoltà dal punto di vista offensivo, autori solamente di una rete a testa su azione in 28 gare, e per questo motivo Luciano Spalletti potrebbe decidere di effettuare dei cambi di formazione contro il Verona. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico toscano potrebbe decidere di far partire entrambi dalla panchina domenica e al loro posto far giocare due tra Ounas, Lozano ed Elmas per sperare di ritrovare gioie e gol che in questo momento stanno mancando, soprattutto dagli esterni offensivi.