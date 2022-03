Per il sostituto di Lorenzo Insigne non ci sono ancora nomi o trattative concrete. Per adesso si pensa a soluzioni interne come Ounas, Elmas o Lozano, così come per un possibile sostituto di Dries Mertens. Per questo tipo di pensieri c’è tempo ed il Napoli, come spiega La Gazzetta dello Sport, preferisce aspettare la certezza di rientrare in Champions League prima di decidere il da farsi.