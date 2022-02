Sconcerti su Napoli-Barcellona: “Non si deve prendere come modello il ko di ieri, non c’è stata partita”

Ai microfoni di TMW Radio Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Credo ci siano più fotografie, sarebbe un errore prendere come modello il ko di ieri. Perdeva 2-0 dopo dieci minuti, in partita non è mai entrato. A me è sembrata una squadra che non aveva niente più del Barcellona. Sono mancate sia qualità che la forza fisica. Era una squadra leggera per giocare in Europa. E’ un avversario che va bene in Italia. E poi il Napoli quest’anno, da tre mesi, è una squadra veramente martoriata dagli infortuni. Il momento difficile del Napoli è stato confermato ma non è la vera qualità del Napoli nè quella di Cagliari nè quello di ieri“.