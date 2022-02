Orsi: “La Lazio di oggi non è la squadra che ha perso 4-0 al Maradona”

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto nel corso della diretta di Radio Marte per parlare della sfida tra i biancocelesti e il Napoli. Le sue parole:

“La Lazio ha giocatori adatti ma non per fare il gioco di Sarri. Il Napoli del tecnico toscano era straordinario, anche dal punto di vista tattico. Quella squadra aveva Callejon e Hamsik, che sono giocatori di grande intelligenza, Allan e Jorginho. La squadra capitolina ha giocatori bravi, ma diversi per caratteristiche. La situazione è sicuramente diversa, ma la Lazio sta cominciando ad acquisire le idee di Sarri. Sicuramente è una squadra molto diversa da quella che ha perso 4-0 al Maradona. Sarà una gran bella partita se il Napoli non si porterà dietro le scorie della gara contro il Barcellona”.