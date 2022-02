Quest’oggi, sulla Gazzetta dello Sport si è parlato molto della partita di ieri sera svoltasi al Maradona, che ha decretato la fine del percorso in Europa League del Napoli di Luciano Spalletti, che ha perso in casa contro il Barcellona.

Questo è quanto riporta il quotidiano sull’episodio dell’azione di Adama Touré che ha portato al goal di Jordi Alba:

“In una di queste arriva il primo calcio d’angolo, i 40mila del Maradona sospingono la propria squadra, mostrando di crederci più degli stessi protagonisti in campo. Ma dalla bandierina Lorenzo Insigne sbaglia completamente il calcio e la palla viene praticamente consegnata agli avversari, lo scatto di Adama Touré è da centometrista ma il posizionamento del Napoli in fase difensiva è improponibile ed ecco che i gialli arrivano da tutte le parti con Jordi Alba indisturbato in area e segna di destro”.