Il vicepresidente di Lega Luca Percassi ha annunciato che la prossima Serie A prenderà il via il weekend del 13-14 agosto, prima del solito poiché ci saranno i Mondiali in Qatar tra Novembre e Dicembre. Ragion per cui, durante l’assemblea, è stata discussa anche la possibilità di disputare un torneo tra i club di Serie A negli Stati Uniti, mentre le nazionali saranno impegnate a contendersi la Coppa del Mondo.