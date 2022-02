Demme, uno dei peggiori dei suoi, un fantasma che vaga per il campo

I vari quotidiani hanno sottolineato la prova bruttissima di Diego Demme contro il Barcellona, definendola quasi spettrale. Infatti tutti i quotidiani tendono a bocciare l’italo-tedesco. Duro Il Mattino nei confronti dell’italo-tedesco, per lui, voto 4: definendolo l’uomo in meno. Busquets e De Jong sono un doppio Tsunami e ci vuole carattere per sopperire. Cosa che non c’è in nessun momento della sua spettrale prova. Per Tuttosport Diego Demme è da 5: è come un naufrago col mal di mare, incapace di arginare il Barcellona”. 4,5 per La Gazzetta dello Sport: soffre più di tutti il pressing catalano. Non argina e Spalletti lo toglie a fine primo tempo”. Stesso voto anche per Il Corriere dello Sport: ha un compito mica da poco: non deve far rimpiangere Anguissa e Lobotka e invece, come il suo compagno di reparto, non capisce la partita. Lascia uno spazio incomprensibile a Pedri, sbaglia gli appoggi, fa una gran confusione e alla fine del primo tempo Spalletti lo mette fuori.