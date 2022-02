Ag Tameze: “Adrien cercato da tanti club, tra cui il Napoli”

A TMW è stato intervistato Pascal Tameze fratello ed agente di Adrien Tameze, centrocampista del Verona che ha parlato dell’interessamento di tanti club per il fratello. Ecco quanto detto:

“Adrien è molto soddisfatto del campionato italiano. E come tutti i giocatori, il suo desiderio è quello di giocare in una grande squadra con ambizioni da trofeo. Non abbiamo ancora parlato del prossimo anno, vedremo a fine campionato se la decisione giusta sarà restare in Italia o andare altrove. Al momento è concentrato al 100% sul finale di stagione con l’Hellas Verona. Ci sono stati grandi club che l’hanno chiesto la scorsa estate così come a gennaio. E ce ne sono altri oggi che continuano a seguire le sue partite: vedremo a fine campionato”.