Quest’oggi Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Goal, una trasmissione che va in onda nel pomeriggio su Radio Kiss Kiss Napoli, e ha parlato del big match di Europa League che vedrà affrontarsi il Napoli di Spalletti e il Barcellona di Xavi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli domani sera. Inoltre, ha anche detto la sua in merito alla partita contro il Cagliari, svoltasi lunedì sera. Ecco le sue dichiarazioni:

“Quella con il Barcellona è una partita dove non c’è bisogno di caricare i giocatori, tutti vorrebbero giocare gare così. Credo che il Napoli domani farà una grande prestazione, non so se basterà a vincere perchè nel calcio esistono gli episodi ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutto.

Non penso che Spalletti abbia sbagliato a Cagliari. Con quello che aveva a disposizione senza gli esterni alti ha impostato la partita in un certo modo. Ha utilizzato Rrahmani e Juan Jesus come braccetti con Koulibaly centrale per far uscire il Cagliari sugli esterni e dare più spazio a Di Lorenzo e Mario Rui. Credo che lui volesse andare per via centrale su Mertens e Elmas per allargare il gioco e andare in area con Petagna. L’allenatore intelligente è quello che adatta il modulo alle caratteristiche dei giocatori. La verità è che il Cagliari nel girone di ritorno non è la stessa dell’andata.

Con il Cagliari Spalletti mi ha convinto tantissimo nel suo ruolo, credo che abbia gestito perfettamente la gara e l’ho promosso a pieni voti”.