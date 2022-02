Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, insieme alla sua squadra domani sarà protagonista di una grande sfida europea con un team che ha grande esperienza europea, come il Porto, e si trova, facendo i dovuti raffronti, nella stessa situazione del Napoli, che sfiderà domenica.

Sarri, alla vigilia del Porto, ha già voluto toccare l’argomento del Napoli, annunciando anche alcune defezioni:

“La formazione di domani non avrà alcuna influenza sulla gara di Napoli, io ora penso al Porto e da venerdì penserò al Napoli. Non voglio fare calcoli, anche perché ci sono imprevisti, come infortuni e squalifiche.

Come sta Pedro?

“Non lo so, sembra che l’infortunio sia meno grave di quanto si pensasse ad Udine. Ma ancora non so dire i tempi di recupero; magari curarsi col cortisone potrebbe accelerare il recupero ma il cortisone è una sostanza dopante. Ho difficoltà a capire il motivo per cui uno deve restare 15 giorni fermo piuttosto che usare il cortisone! Nessuno si è mai dopato con il cortisone”.

Che peso dà alle prossime 2 partite?

“Sono gare importanti, ma io valuto il mio lavoro giorno per giorno, non per l’andamento di 2 partite”.