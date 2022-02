Il Barcellona sarà l’avversario del Napoli di domani, e la sfida sarà sicuramente incentrata sul ricordo di Maradona, giocatore che ha segnato la storia del calcio, simbolo( per non dire qualcosa di più) di Napoli, con un trascorso non entusiasmante al Barcellona.

Per questo motivo, questa sfida ha per forza come protagonista Diego, e proprio il Diez è stato protagonista di un omaggio da parte della squadra catalana.

Infatti, sui propri social, i catalani hanno pubblicato una grafica che ritrae Piqué di spalle davanti al murales di Diego ai Quartieri Spagnoli, con la dedica “Maradona immortale”. Questo il post: