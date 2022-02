Massimo Caputi, giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, ossia una trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli nel pomeriggio, e ha lasciato delle dichiarazioni riguardo l’ultima partita giocata dal Napoli di Luciano Spalletti, che si è svolta all’Unipol Domus lunedì sera contro il Cagliari e si è conclusa con un sofferto pareggio. Ecco ciò che ha detto:

“E’ indubbio che gli impegni settimanali ti tolgano qualcosa, vale per noi e per tutti i paesi europei ma è evidente che per noi vale troppo. Tutti si lamentano, si fanno belli quando si qualificano ad una competizione europea e poi quando c’è da gestire le forze preferiscono uscire piuttosto che giocarle. Penso che le nostre squadre e i nostri allenatori gestiscono troppo , sono ossessionati. Tutto questo frena il rendimento delle squadre e questo turnover eccessivo non paga. Il Napoli è sicuramente falcidiato dagli infortuni, però il problema di Cagliari è stato l’atteggiamento“.