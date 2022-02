Corbo: “Mertens dovrebbe far parte dei progetti futuri del Napoli. Vi spiego”

Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica torna a parlare del Napoli. Il giornalista sostiene che questa sera contro il Barcellona servirà una prova di carattere e con molta probabilità Spalletti si affiderà all’esperienza di Dries Mertens. Questo quanto riportato:

“Una vaga diagnosi tiene in dubbio Osimhen, tornato da poco in campo dopo una lunga sosta. Stasera tocca a Mertens, che ha giocato solo pochi attimi della partita contro l’Inter. L’Europa League consentirà a a “Ciro” di rimettersi in gioco. Che il Napoli ci ripensi sul futuro di questo calciatore: molto dipende da stasera. Forza “Ciro”. Splendida opportunità la vetrina europea del Nou Camp per il suo destino”.