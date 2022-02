Napoli, ecco quanto varrebbe la qualificazione agli ottavi! I dettagli

Il portale Calcio e Finanza ha diramato delle cifre che potrebbero interessare il Napoli in caso di passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Secondo il sito approdare agli ottavi di Europa League, ai danni del Barcellona varrebbe tanto per il club. Il Napoli ha già incassato 11 milioni di euro, in virtù dei risultati ottenuti sul campo e dal ranking storico (al netto del market pool, la parte legata ai diritti tv):

bonus partecipazione: 3,63 milioni;

ranking storico: 4,22 milioni;

bonus risultati: 2,1 milioni;

bonus secondo posto: 0,55 milioni;

bonus spareggi: 0,5 milioni;

TOTALE: 11 milioni.

Un eventuale passaggio agli ottavi di finale porterebbe altri 1,2 milioni. A seguire, poi, i passaggi del turno seguenti varrebbero: