CdM – Napoli non sottovalutare il Barcellona, non è una nobile decaduta

Il Corriere del Mezzogiorno torna a parlare del match in particolare del match di Europa League tra Barcellona e Napoli in programma questa sera al Camp Nou. Stando a quanto riportato dal quotidiano gli azzurri di Luciano Spalletti non devono sottovalutare la squadra catalana che nonostante le difficoltà resta una delle squadre più forti d’Europa. Questo quanto scritto:

“Non bisogna pensare che il Barcellona sia una nobile decaduta, piuttosto portando nel tempio spagnolo lo stesso calcio che ha reso i blaugrana i più grandi d’ Europa. Possesso palla, palleggio e velocità di manovra: i capisaldi che hanno fatto grande la squadra che fu di Xavi, da calciatore, e che adesso, nella fase di transizione, ancora ripropongono. Gli stessi del Napoli, quando riesce ad esprimere al meglio le sue qualità”.