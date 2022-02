De Maggio: “Osimhen farà un provino nel pomeriggio per testare il ginocchio”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter De Maggio che ha rilasciato delle novità sulle condizioni di Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Luciano Spalletti ha più di un dubbio per quanto riguarda l’undici iniziale per la partita di oggi in Spagna. Uno di questi riguarda Victor Osimhen. Stando alle ultime indiscrezioni l’attaccante nigeriano farà un provino tra le 15:00 e le 15:30, se dovesse esserci ancora gonfiore al ginocchio ci sarà Mertens dal 1′. Se invece non ci saranno ulteriori problemi, sarà l’ex Lille a guidare l’attacco azzurro. Occhio corsia sinistra, dove Juan Jesus potrebbe scalzare Faouzi Ghoulam”.