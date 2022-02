Ferrara: “Due giornali hanno scritto la stessa cosa su ADL, c’è qualcosa sotto?

Liberato Ferrara, giornalista, nel suo editoriale per il sito della emittente 87 tv ha commentato quanto hanno scritto diversi quotidiani dopo il pareggio del Napoli in casa con l’Inter. I partenopei avrebbero dato la sensazione di accontentarsi. Ecco quanto evidenziato:

“Gazzetta dello Sport e Repubblica hanno scritto una cosa tutto sommato banale: a De Laurentiis non frega nulla dello scudetto, interessa solo il quarto posto. E’ una cosa che sanno tutti a Napoli e non solo. Una cosa che per altro il presidente azzurro non ha mai negato.”.

“E’ singolare però che due giornali nazionale importantissimi abbiamo scelto di scrivere la stessa cosa nello stesso momento. In genere commenti del genere non appaiono sulla carta scritta. Cosa significa tutto questo? Magari significa nulla, anche se è sospetta la circostanza che il tutto sia uscito dopo uno scontro diretto per lo scudetto. A voler pensare male (a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina) magari c’è sotto dell’altro. L’uscita contemporanea di Repubblica e Gazzetta potrebbe indicare che c’è qualcuno pronto a prendere la squadra azzurra. Se si monta la piazza contro la società per De Laurentiis sarebbe una cosa insostenibile. Sarebbe costretto a vendere anche a più miti condizioni…“, ha aggiunto Ferrara.