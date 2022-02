Di Fusco: “Il Napoli dovrà avere tanta pazienza contro il Barca. Vi spiego”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Roma. L’ex calciatore fa parte della storia azzurra perché proprio con la maglia del Napoli conquisto la Coppa Uefa nella stagione 1988-1989. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Barcellona-Napoli sarà una piena di colpi di scena: gli azzurri devono imporre il loro gioco per esprimere al massimo le proprie potenzialità; gli spagnoli non sono la squadra di anni fa, ma bisogna prestare comunque massima attenzione. Loro fanno tanto possesso palla, serve avere tanta pazienza e fare una prestazione accorta. Il Napoli non si deve rinunciare ai suoi principi e al suo gioco, aspetteremo di coprire come andrà a finire questo match”.