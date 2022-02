Repubblica su Mertens: “Vuole più spazio, ma nessuna polemica. Il bene della squadra prima di tutto”

Dries Mertens è tra i giocatori più amati dai tifosi azzurri. I suoi gol, l’amore per la maglia dimostrato in tante occasioni gli hanno fatto guadagnare un posto speciale nei cuori dei napoletani. Dopo essersi ripreso dall’intervento alla spalla è tornato a segnare “una valanga di gol” come direbbe lui stesso. E’ uno dei punti di riferimento del Napoli di Luciano Spalletti, anche se nelle ultime due partite non ha trovato lo spazio che desiderava. A raccontarlo è il quotidiano La Repubblica che scrive:

“Mertens sperava di avere un po’ di spazio in più, dopo essere stato protagonista durante l’emergenza del Napoli nei mesi di dicembre e gennaio. Da buon leader dello spogliatoio non ha però fatto polemiche e ha accettato le scelte di Spalletti, sapendo che gli interessi della squadra devono venire sempre prima di quelli personali”.

Ciro non è di certo uno di quelli che si tira indietro e si mette sempre a disposizione del mister e della squadra, soprattutto quando la forma fisica consente delle buone prestazioni. Però Spalletti conosce i suoi uomini e le loro capacità, le sue sclete sono datteta da numerosi fattori e sicuramente sarà in grado di accontentare il calciatore belga.