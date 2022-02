Bruscolotti fiducioso: “Il Napoli può ancora riavvicinarsi”

Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Campania Sport su Canale 21. L’ex difensore e capitano del Napoli ha commentato il match tra Napoli e Inter giocato ieri al Maradona. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il primo tempo di ieri è stato bello. Il Napoli è partito bene e si è creato le occasioni, poi nella seconda parte c’è stata un po’ la mano dell’allenatore. ALa scelta di far entrare Elmas non mi è piaciuta, ieri non era il solito ragazzo incisivo. Negli ultimi minuti Spalletti ha commesso degli errori. Non doveva togliere Osimhen, un giocatore che anche se era fermo poteva impensierire la difesa nerazzurra come aveva fatto per tutta la gara. Era ormai inutile fare quei cambi.

Sono gare che hanno un’importanza vitale, chi rincorre deve fare di più. Il Napoli può ancora riavvicinarsi”.